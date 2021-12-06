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06 Ara 2021 - 11:18- Yaşam G: 06 Ara 2021 - 11:20

Çiçek Sepeti,Derince’de ilk ve tek şubesini açtı

Sevdiklerini özel günlerinde mutlu etmek isteyenlerin adresi Çiçek Sepeti; ilimizde İzmit, Gölcük ve Körfez gibi ilçelerden sonra Derince’de de ilk ve tek satış noktasını açtı

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
Çiçek Sepeti,Derince’de ilk ve tek şubesini açtı mask
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Ülke genelinde müşteri portföyünü oldukça genişleten Çiçek Sepeti, bayilikler kurarak hizmet vermeye devam ediyor. Kocaeli’de İzmit, Gölcük, Körfez ilçelerinden sonra Derince’de de ilk ve tek Çiçek Sepeti satış noktası açıldı. Yenikent Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 28C adresinde, genç işletmeciler Nilay-Burak Karaağa çifti tarafından açılan satış noktası, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çiçek Sepeti Derince satış noktası, özel tasarımlar ile birbirinden güzel çiçekleri müşterileriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

“SİZ HAYALİNİZİ ANLATIN, BİZ TASARLAYALIM”

"Siz hayalinizi anlatın, biz tasarlayalım" sloganıyla çalışmalarını sürdüren genç çiçek tasarımcısı Nilay Karaağa, "Yeni açılmamıza rağmen güzel bir ilgi var. Müşterilerimizin özel günlerinde en güzel ve özel çiçeklerimizle, onların mutluluklarına ortak oluyoruz. Müşterilerimizi şubemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Şubede en rağbet gören tasarımların kır çiçekleri, orkide, papatya, gül buketleri, aranjmanlar, saksı çiçekleri ve teraryumlar olduğunu da ekledi.

06 Ara 2021 - 11:18 - Yaşam

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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