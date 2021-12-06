Çiçek Sepeti,Derince’de ilk ve tek şubesini açtı

Ülke genelinde müşteri portföyünü oldukça genişleten Çiçek Sepeti, bayilikler kurarak hizmet vermeye devam ediyor. Kocaeli’de İzmit, Gölcük, Körfez ilçelerinden sonra Derince’de de ilk ve tek Çiçek Sepeti satış noktası açıldı. Yenikent Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 28C adresinde, genç işletmeciler Nilay-Burak Karaağa çifti tarafından açılan satış noktası, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çiçek Sepeti Derince satış noktası, özel tasarımlar ile birbirinden güzel çiçekleri müşterileriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

“SİZ HAYALİNİZİ ANLATIN, BİZ TASARLAYALIM”

"Siz hayalinizi anlatın, biz tasarlayalım" sloganıyla çalışmalarını sürdüren genç çiçek tasarımcısı Nilay Karaağa, "Yeni açılmamıza rağmen güzel bir ilgi var. Müşterilerimizin özel günlerinde en güzel ve özel çiçeklerimizle, onların mutluluklarına ortak oluyoruz. Müşterilerimizi şubemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Şubede en rağbet gören tasarımların kır çiçekleri, orkide, papatya, gül buketleri, aranjmanlar, saksı çiçekleri ve teraryumlar olduğunu da ekledi.