Hülya ile Barış Aktürk çiftinin tek çocukları olan Mihrimah 7’inci yaş günün ailesinin organize ettiği partiyle kutladı. Hemen hemen tüm arkadaşlarının katıldığı doğum günü etkinliği Cumhuriyet Parkındaki kafede yapıldı. Hızır Reis İlköğretim okulu öğrencisi olan Mihrimah, doğum günü pastasını da arkadaşlarıyla birlikte üfledi. Yeni yaşında onu yalnız bırakmayan arkadaşları aldıkları hediyeleri takdim etti. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar böylece güzel bir gün geçirmenin keyfine vardı.
06 Ara 2021 - 11:19- Yaşam Güncelleme: 06 Ara 2021 - 11:21
Mihrimah 7’inci yaşını kutladı
Hülya ile Barış Aktürk’ün kızları Mihrimah Aktürk 7’inci yaş gününü arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.