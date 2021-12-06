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06 Ara 2021 - 11:19- Yaşam G: 06 Ara 2021 - 11:21

Mihrimah 7’inci yaşını kutladı

Hülya ile Barış Aktürk’ün kızları Mihrimah Aktürk 7’inci yaş gününü arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte kutladı.
Mihrimah 7’inci yaşını kutladı mask

Hülya ile Barış Aktürk çiftinin tek çocukları olan Mihrimah 7’inci yaş günün ailesinin organize ettiği partiyle kutladı. Hemen hemen tüm arkadaşlarının katıldığı doğum günü etkinliği Cumhuriyet Parkındaki kafede yapıldı. Hızır Reis İlköğretim okulu öğrencisi olan Mihrimah, doğum günü pastasını da arkadaşlarıyla birlikte üfledi. Yeni yaşında onu yalnız bırakmayan arkadaşları aldıkları hediyeleri takdim etti. Müzik eşliğinde eğlenen çocuklar böylece  güzel bir gün geçirmenin keyfine vardı. 

06 Ara 2021 - 11:19 - Yaşam

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