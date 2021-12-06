Kaza öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. İlker D. idaresindeki 34 TG 1680 plakalı kamyonet ile Ahmet E. idaresindeki 77 ED 929 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 34 EIP 241 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Devrilen kamyonet iş makinesi ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
06 Ara 2021 - 12:42- Asayiş Güncelleme: 06 Ara 2021 - 12:45
Kamyonet otomobilin üzerine devrildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir otomobille çarpışması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.