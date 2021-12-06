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06 Ara 2021 - 12:42- Asayiş G: 06 Ara 2021 - 12:45

Kamyonet otomobilin üzerine devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir otomobille çarpışması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kamyonet otomobilin üzerine devrildi mask

Kaza öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. İlker D. idaresindeki 34 TG 1680 plakalı kamyonet ile Ahmet E. idaresindeki 77 ED 929 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 34 EIP 241 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Devrilen kamyonet iş makinesi ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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06 Ara 2021 - 12:42 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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