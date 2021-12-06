Dönge: Kadınlarımız ülkemizi aydınlatmaya devam edecek

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması’nın yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. İYİ Parti’nin kadınlara yönelik çalışmalarından da bahseden Dönge, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelede erkeklerle omuz omuza savaşmış olan kadınlarımıza 5 Aralık 1934’de Türk kadınını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşturmuştur. Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını, Avrupa ülkelerinden çok önce kazanmıştır” dedi.

“5 ARALIK’LA SINIRLI KALMAMALI”

Dönge, “Kadınlara yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismara karşıyız. Biliyoruz ki kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi demokrasinin en güzel örneğidir. Kadınlarımız bağımsızlık, eşitlik ve aydınlık meşalesinin yılmaz taşıyıcılarıdır. Toplumsal eşitliği kararlılıkla savunan bir kadın lider olan genel başkanımız Meral Akşener öncülüğündeki İYİ Parti, bu siyasi irade ve kararlılığının öncüsüdür. Bu anlamlı günde, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve hürmetle anarken, varlıklarıyla toplumumuzun yapısına yön veren kadınlarımızın sorunlarının dile getirilmesinin sadece bugünle sınırlı kalmamasını dilerim” dedi.