“Asgari ücrete 5 bin TL olmalı, işveren de desteklenmeli”  

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, “Ülkemizde ekonominin geldiği noktada emeklilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız ve asgari ücretle çalışanlarımız ay sonunu getirmekte çok zorlanıyor. Ekonomide atılan yanlış adımlar Dövizin kontrolsüzce artmasına neden olmakta, bu da vatandaşlarımızı her geçen gün daha da fakirleştirmektedir. Esnaflar sattığını yerine koyamamaktadır. Emekliler, asgari ücretliler, işçiler, esnaflar ve memurlar geçinmek için borçlanmakta, borçlarını ödemekte zorlanmaktadır” dedi.
“İŞVERENLERE TEŞVİKLER VERİLMELİ”
Gürel, “Şimdi önümüzde asgari ücrete zam konusu var. Geldiğimiz noktada Asgari ücret en az 5 bin lira olmalı. Ama İşverende bu noktada gözetilmeli ve desteklenmeli. Vergi ve SGK konusunda teşvikler verilmeli. Ülkemizin artık Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İnşallah CHP iktidarında halkımızın sorunları bitecek, gençlerimiz geleceklerine daha güvenle bakacak” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.