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06 Ara 2021 - 14:54- Siyaset G: 06 Ara 2021 - 14:56

“Asgari ücrete 5 bin TL olmalı, işveren de desteklenmeli”  

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, son günlerde merakla beklenen asgari ücret zammı konusunda, “Asgari ücret en az 5 bin lira olmalı. Fakat İşveren mutlaka desteklenmeli” dedi

“Asgari ücrete 5 bin TL olmalı, işveren de desteklenmeli”   mask

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, “Ülkemizde ekonominin geldiği noktada emeklilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız ve asgari ücretle çalışanlarımız ay sonunu getirmekte çok zorlanıyor. Ekonomide atılan yanlış adımlar Dövizin kontrolsüzce artmasına neden olmakta, bu da vatandaşlarımızı her geçen gün daha da fakirleştirmektedir. Esnaflar sattığını yerine koyamamaktadır. Emekliler, asgari ücretliler, işçiler, esnaflar ve memurlar geçinmek için borçlanmakta, borçlarını ödemekte zorlanmaktadır” dedi.

“İŞVERENLERE TEŞVİKLER VERİLMELİ”

Gürel, “Şimdi önümüzde asgari ücrete zam konusu var. Geldiğimiz noktada Asgari ücret en az 5 bin lira olmalı. Ama İşverende bu noktada gözetilmeli ve desteklenmeli. Vergi ve SGK konusunda teşvikler verilmeli. Ülkemizin artık Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İnşallah CHP iktidarında halkımızın sorunları bitecek, gençlerimiz geleceklerine daha güvenle bakacak” diye konuştu.
# Zam, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Ara 2021 - 14:54 - Siyaset

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“Asgari ücrete 5 bin TL olmalı, işveren de desteklenmeli”   mask
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