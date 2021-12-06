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06 Ara 2021 - 14:56- Gündem G: 06 Ara 2021 - 14:57

Aygün, Mardinlilere konuk oldu

İlçe genelinde STK ziyaretlerine devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Deniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Marmara Mardinliler Derneği’ne konuk oldu

Aygün, Mardinlilere konuk oldu mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşları nezdinde yaptığı ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri ve dernek yönetiminin konuğu oldu. Dernek binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün’ün yanı sıra AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve İbrahim Şirin, Belediye Meclis Üyeleri Nurhan Baytak, İsmail Küçük, İmdat Gülcan, Kurtuluş Aytekin ve teşkilat yöneticileri de yer aldı. Sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, kentin dinamikleri olan hemşehri dernekleriyle istişarenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

PROJELERİ PAYLAŞTI

 

Marmara Mardinliler Derneği’nde gerçekleşen programda geride kalan dönemde hizmete sundukları ve yapımı devam eden projeleri de paylaşan Başkan Aygün, dernek üyelerinden gelen talep ve önerileri dikkatle dinledi. İlçedeki STK programlarının devam edeceğini belirten Başkan Aygün, “Bu akşam konuk olduğumuz Marmara Mardinliler Derneği Başkanımız Ekrem Güneri ve tüm Mardinli hemşerilerimize güzel misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri de Derince’ye kazandırdığı projeler ve sivil toplum kuruluşlarına olan katkıları dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
# AKP
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Ara 2021 - 14:56 - Gündem

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