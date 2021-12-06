Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü İzmit’te kutlandı  

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uluslararası öğrencilere yönelik hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde Kocaeli Kazakistanlı Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü kutlandı. Etkinlik çok güzel görüntülere sahne oldu.

GENİŞ KATILIM

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Karakoyun, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, iş insanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Kazakistanlı Kocaeli Öğrenci Birliği Başkanı Assylbek Makhabbat, Kazakistan’dan gelen konuk öğrenciler ve Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

KAZAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞI

Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Türkiye ve Kazakistan’ın milli marşları okundu. Daha sonra açılış konuşmalarında Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve Kazakistanlı Kocaeli Öğrenci Birliği Başkanı Assylbek Makhabbat etkinlik programı hakkında bilgi verdi. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de, konuşmasında Kazakistan’ın bağımsızlığını ve Nursultan Nazarbayev’i anlattı.