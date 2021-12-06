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06 Ara 2021 - 14:57- Gündem G: 06 Ara 2021 - 14:59

Ağadere Caddesi’nin altyapısı yenilenecek  

Körfez’de yürütülen altyapı çalışmaları, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Ağadere Caddesi’nde de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5,5 kilometrelik hattın yenileneceği çalışmanın 90 gün de tamamlanması planlanıyor  

Ağadere Caddesi’nin altyapısı yenilenecek   mask

Körfez’de İSU tarafından yürütülen altyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilçenin önemli caddelerinden biri olan, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Ağadere Caddesi’nde de altyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek. İSU tarafından yürütülecek çalışma kapsamında ilk etapta içme suyu çalışması yapılacak ve hemen ardından kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenilenecek.

3 AYDA BİTECEK

İSU ekipleri tarafından 10 Aralık itibariyle ilk olarak içme suyu hattı yenileme çalışması yapılacak. 3,550 metrelik hattın yenileneceği çalışma kapsamında, 250 abonenin de bağlantısı yapılacak. Bir ay içerisinde tamamlanması beklenen çalışma sonrasında yağmur suyu ve kanalizasyon hattı da yenilenecek. Mevcut hattın körleme işlemleri ile birlikte çalışmanın 90 gün de tamamlanması planlanıyor.

 

ESNAF BİLGİLENDİRDİRİLDİ

Çalışmayla ilgili olarak Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve İSU yetkilileri, Ağadere Caddesi esnaflarının oluşturduğu Ağadere Esnafı Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, İSU yetkilileri çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

ALTYAPIDAN SONRA ÜSTYAPI

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, altyapı çalışmalarının her zaman zor ve meşakketli bir çalışma olduğunu belirterek, “İSU yetkililerimiz ile birlikte esnafımızla bir araya gelerek bilgilendirmek istedik. Yıllardır yenilenmemiş bir altyapımız vardı. Bu çalışmanın yapılması gerekli. Biter bitmez de üst yapısı yenilenecek” ifadelerini kullandı.

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06 Ara 2021 - 14:57 - Gündem

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