Reklamı Kapat
06 Ara 2021 - 14:58- Gündem G: 06 Ara 2021 - 14:59

Gölcük’te kan bağışı yapıldı

Gölcük’te İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri’nin Kızılay Gölcük Şubesi ile başlattığı ortak Kan Bağış Kampanyası’na ilgi oldukça yoğun oldu.

Gölcük’te kan bağışı yapıldı mask

Pandemi sonrasında kan bağışının önemi oldukça artmış durumda. Hastaların hayatta kalabilmesi için kan bağışlarının önemine farkındalık yaratılmaya devam ediyor. Kızılay Gölcük Şubesi ile İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri’nin başlattığı ortak kan bağış kampanyasına; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Yüksel, Kızılay Gölcük Şubesi Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
# eğitim

06 Ara 2021 - 14:58 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.366.534 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ağadere Caddesi’nin altyapısı yenilenecek   mask
Ağadere Caddesi’nin altyapısı yenilenecek  
Aygün, Mardinlilere konuk oldu mask
Aygün, Mardinlilere konuk oldu
Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü İzmit’te kutlandı   mask
Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü İzmit’te kutlandı  
Yozgatlılar, 2022’yi planladı mask
Yozgatlılar, 2022’yi planladı
Marmara Koleji ile Tiyatro Fil’den işbirliği protokolü mask
Marmara Koleji ile Tiyatro Fil’den işbirliği protokolü
Selda Yavuz, engellilerle oyunlar oynadı, halay çekti   mask
Selda Yavuz, engellilerle oyunlar oynadı, halay çekti  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL