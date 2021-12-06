Gölcük’te kan bağışı yapıldı

Pandemi sonrasında kan bağışının önemi oldukça artmış durumda. Hastaların hayatta kalabilmesi için kan bağışlarının önemine farkındalık yaratılmaya devam ediyor. Kızılay Gölcük Şubesi ile İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri’nin başlattığı ortak kan bağış kampanyasına; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Yüksel, Kızılay Gölcük Şubesi Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.