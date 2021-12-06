Pandemi sonrasında kan bağışının önemi oldukça artmış durumda. Hastaların hayatta kalabilmesi için kan bağışlarının önemine farkındalık yaratılmaya devam ediyor. Kızılay Gölcük Şubesi ile İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri’nin başlattığı ortak kan bağış kampanyasına; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Yüksel, Kızılay Gölcük Şubesi Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
06 Ara 2021 - 14:58- Gündem Güncelleme: 06 Ara 2021 - 14:59
Gölcük’te kan bağışı yapıldı
Gölcük’te İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri’nin Kızılay Gölcük Şubesi ile başlattığı ortak Kan Bağış Kampanyası’na ilgi oldukça yoğun oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.