Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Dr. Mustafa Aydınalp gözetiminde genel bina turu gerçekleşti. Bina turunda tüm alanlarını dolaşarak değerlendirmede bulunulup, yapılması gereken çalışmalar planlandı. İnceleme sonrasında, “Merkezimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına hastanemizin tüm alanlarını dolaşarak değerlendirmede bulunulup, yapılması gereken çalışmalar planlandı. Görüş ve öneriler dikkate alınarak bina turu tamamlandı. Bina turundan elde edilen veriler Tesis Güvenliği Komitesine sunularak ilgili komitede görüşülmesi sağlanmaktadır” denildi.
06 Ara 2021 - 14:58- Gündem Güncelleme: 06 Ara 2021 - 15:00
Aydınalp’ten inceleme
Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Dr. Mustafa Aydınalp gözetiminde genel bina turu gerçekleşti. Bina turunda tüm alanlarını dolaşarak değer...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.