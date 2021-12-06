Aydınalp’ten inceleme

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Dr. Mustafa Aydınalp gözetiminde genel bina turu gerçekleşti. Bina turunda tüm alanlarını dolaşarak değerlendirmede bulunulup, yapılması gereken çalışmalar planlandı. İnceleme sonrasında, “Merkezimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına hastanemizin tüm alanlarını dolaşarak değerlendirmede bulunulup, yapılması gereken çalışmalar planlandı. Görüş ve öneriler dikkate alınarak bina turu tamamlandı. Bina turundan elde edilen veriler Tesis Güvenliği Komitesine sunularak ilgili komitede görüşülmesi sağlanmaktadır” denildi.