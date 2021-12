Kocaeli’den tüm Marmara’ya bir senede Türkiye’nin en büyüğü oldular

Türkiye’nin ilk bölgesel kadın kooperatifleri birliği olan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, kuruluşunun birinci yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gıdadan giyime, ev tekstilinden turizme, reklam ve sosyal medyadan organizasyona pek çok alanda girişimci kadınları bir araya getiren Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği'ne üye Âlâ Kadın Kooperatifi, Heybe Kadın Kooperatifi, Reyhan Kadın Kooperatifi, Hüsnü Nakış Kadın Kooperatifi, Karanfil Kadın Kooperatifi, Mehtap Kadın Kooperatifi ve Fistan Kadın Kooperatifi yöneticisi kadınların da katıldığı toplantıda birliğin birinci yılında yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

“SONRADAN KIYMETE KAVUŞTU”

Marmara Kadın Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da katılımdı. Başkan Nuket Özcan gerçekleştirdiği konuşmada, “Önce duygularımızla işi planlayan bir yerden başlarız. Bugüne kadar hangi düşü kurmak nasip olduysa gerçeği de bir düş kadar güzel olsun diye elimden geleni yapmaya gayret ettim. Gündüm çalışıp gece düşlemeye devam ettiğim her projem, Türk aile yapısını ve Türk Kadını yansıtan projeler oldu. Hiçbir işin zor olmadığı kanaatine vardım. Hayatım boyunca yaptığım her iş ilk başlarda anlaşılmasa da sonrasında kıymete kavuştu. Kooperatif Başkanlığımda bir yıl süre de gün itibari ile mahiyetine kavuştu” ifadelerini kullandı.

“HAREKET TÜRKİYE’NİN HAREKETİ”

Hayatı boyunca yaptığı en zor ve en güzel işlerden biri olduğunu ifade eden Özcan, “Hareketimiz Kocaeli’den her meslek grubundan. Üreten her kadını temsil eden kanaat liderleri ile başladı ve devam etti. Yolculuğumuzda bir yılı geride bırakırken pandemi sürecine rağmen geliştik ve bu salonda kadınlarımız ile birlikte bir araya geldik. Birçok alanda hizmet veren kooperatifin bir araya gelmesi ile 309 paydaşa ulaştık. Tüm Türkiye’deki üreten kadınları umudu olduk. Her ne kadar hareketimizin merkezi Kocaeli desek de bu ivme hareketimizin üstünde oldu. Hareket Türkiye’nin hareketi dedirtti bize. Her paydaşımızın fikrini dinleyerek bine yakın online eğitim ve üye talebinden sonra artık mevzuata hakim paydaşlara ulaştık” şeklinde konuştu.

“AYAKLARI YERE BASAN BİR TİCARET HALİNE GELDİ”

Sözlerine devam eden Özcan, “Bir yıldır ne üretiyorsunuz diye sordukların hep şunu söyledik ‘Biz kooperatifçiliği öğrenmeye çalışıyoruz’ Başta anlaşılmadı. Üretmeyen kooperatif mi olur dendi. Kavanoz sıkan kooperatif olmak yerine kolektif şirket olarak eğitmeye devam ettik. Bu süreç bizler için çok öğretici oldu. Kooperatifçilik aslında kavanoz sıkan kadını temsil etmekten öte kolektif bir kadın şirketi oldu. Her alanda birbirini destekleyen 309 paydaşım kendi içindeki network sistemini algıladılar. Marmara Kadın Kooperatifleri birliği Türkiye’nin kadın hareketidir. Gün itibari ile üreten her paydaşı ile ev ekonomisinden piyasaya hitap edecek bir kurum halinde geldikten sonra artık kendimizi anlatalım dedik. Böylece lansmanımızı yapıyoruz. Bu ticaret artık ayakları basan bir ticaret haline gelmiştir. Ticaret Bakanlığında bağlı en kapsamlı ve en kalabalık kadın birliği haline geldik. An itibari ile Marmara’nın her ilinden üreten kardeşleri ile buluşmuş bulunmaktadır. Başkan vekilim İzmir ve Ege çalışmasını tamamlamak üzeredir. Adımızı doldurduğumuzu belirtmek isterim.” dedi.

EN BÜYÜĞÜKOCAELİ’DE

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ise, “Pandemi döneminde, Ticaretin alt üst olduğu bir dönemde bu kadar güzel kardeşlerimin, nezaketin, güzelliğin zarafetin temsilcileri ticarete meydan okumuş ve çok güzel yerlere gelmiş. İyi ki varsınız. Türkiye’de 698 girişimci kadın kooperatifi var ve 2 tane üst birliği var bu birliğin en büyü Kocaeli’de ve bugün lansmanını yapıyoruz. Bu üst birliğinin üyeleri ticaretin Dünyada ticaret dalgalanmalarının nasıl seyredeceğinin bilinmediği bir dönemde emeklemeye başlayarak bugün ayakları üstünde” ifadelerini kullandı.

“ASLA FIRSAT VERİLMEYECEK”

Sözlerine devam eden İl Müdürü Kaya, “Çok üzülerek söylüyorum ki bu dalgalı ticarette stokçuların ve haksız kazancın sağlandığı fırsatçıların doğması bizleri üzdüğü kadar bu güzel ellerin ticaretle buluşması bizim için son derece önemli. Merhametin sahibi kadınların asla haksız ticaretin içinde yer almayacağını biliyoruz. Bu haksız fiyat artışı, stokçuluktan bahsederken müsaade ederseniz şu mesajı vermek istiyoruz. Bu ilde ve ülkede asla stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Her gün arkadaşlarımız denetimdi. Stokçuluk yapan, ticaretin bozulmasına neden olan hiçbir gruba asla fırsat verilmeyecek. Dünyanın her yerinde ve Avrupa’da son 36 yılın en büyük hayat pahalılığından bahsediliyor” şeklinde konuştu.

“MEMLEKETİ ZORA DÜŞÜRECEK GİRŞİMLERDEN UZAK DURSUNLAR”

Bu dalgalanmalardan Türkiye’nin de nasibi almasının doğal olduğunu ifade eden Uzunkaya, “Dünyada olanlardan bir ülkenin etkilenmesi doğaldır. Bu dalgalanmalar yaşanmaya devam ediliyor olabilir. Maliyet artışlarında bir arttırım olmadığı halde sanki bunlardan etkileniyormuş gibi fiyat arttıran tacirlerimiz varsa bugün onları uyarıyoruz. Lütfen ticaretin dengesini bozacak her türlü girişimden uzak dursunlar. Bu memleket hepimizin memleketidir. Biz haksız ticaret meydan vermeden hakkımız olan kurallar içinden ticaretin yanında olduğumuzu belirtiyorum” dedi.

“ZARAFETLERİ ELLERİN EMRİNDEYİZ”

Uzunkaya açıklamasının sonlarına doğru, “Bugünkü lansmanı izlerken gurur duymamak elde değil. Kooperatifin ilk kurulduğu zamandaki heyecanı hatırlıyorum. Ticaretten uzak soruları da hatırlıyorum. Geldiğimiz yer geçmişi olan anonim şirketlerinden de daha çok planlı olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin her yerine ulaşılıyor. Kooperatiflerimizin kurulduğu günden bu yana yaşadıkları şanssız durumlar oldu. Kovid belası ile karşı karşıya kaldılar. Kovid dönemince çok ciddi bir şekilde e ticaret arttı. Biz de kadının gücünü ve emeğini göstererek güçleneceğinin ispatını gördük. Kadınların günümüz dünyasında ticaretten uzak tutulması asla düşünülemez. Bu nezaketin ekonominin her alanında olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu nazik ve zarafetli ellerin emrinde ve yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuşarak açıklamasında sonlandırdı.