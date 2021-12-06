Aygün’ün öncülüğünde Kocaeli Otizm Mücadele ve Eğitim Vakfı kuruldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala, Mustafa Usta, Hayati Tümer, Metin Türel, Meryem Türel, Pınar Çolak Yaşar, Hamza Türel, Sena Türel, Beyza Türel öncülüğünde Kocaeli Otizm Mücadele ve Eğitim Vakfı kuruldu. Kocaeli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23 Kasım 2021 tarihinde kesinleşen kararının ardından geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanan duyuru ile vakıf, resmi olarak kurulmuş oldu.

YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

Vakfın amacı “Otizm ve yaygın gelişim bozukluğu olan bireylerin eğitim, rehabilitasyon, sağlık ve terapi gereksinimlerini karşılamak, ihtiyaç duydukları konularda bilgi paylaşımı sağlamak” şeklinde duyurulurken vakfın mal varlığı ise 80 bin TL olarak belirlendi. Vakfın yönetim kurulunu ise Mustafa Usta, Adnan Pala, Hayati Tümer, Metin Türel, Pınar Çolak Yaşar, Sena Türel, Meryem Türel oluşturuyor.

“HERKESİN KATILABİLECEĞİ BİR VAKIF”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Bir aile bize teklif etti; biz de onunla ilgili tesisleşme yapmayı planlıyoruz. Bizi de davet ettiler; kabul ettik. Bu herkesin katılabileceği bir vakıf” ifadelerinde bulundu. Vakıf hakkında önümüzdeki günlerde duyuru yapılması bekleniyor.