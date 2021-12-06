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06 Ara 2021 - 15:42- Gündem G: 06 Ara 2021 - 15:45

318 firma eleman arıyor

İŞKUR, Gebze'de 318 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.

06 Ara 2021 - 15:42 - Gündem

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