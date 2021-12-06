Kaza, Gölcük ilçesine bağlı D-130 Karayolu mobil ışıklar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan O.A. idaresindeki 41 T 6015 plakalı ticari taksi ile ters yönden giriş yapan O.E idaresindeki 41 ACJ 106 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü O.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile motosikletin çarpıştığı, kazayı gören vatandaşların ise sürücülerin yardımına koştuğu görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
06 Ara 2021 - 15:49- Asayiş Güncelleme: 06 Ara 2021 - 16:01
Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de, kırmızı ışığı ihlal eden sürücünün yönetimindeki taksi ile ters yöne giren sürücünün idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürüc
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeteri Kadar - Taksici ve motorcu deyince haberin devamını okumaya gerek duymadım..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.