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06 Ara 2021 - 15:49- Asayiş G: 06 Ara 2021 - 16:01

Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de, kırmızı ışığı ihlal eden sürücünün yönetimindeki taksi ile ters yöne giren sürücünün idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürüc
Kırmızı ışık ihlali yapan taksi ile ters yöne giren motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask

Kaza, Gölcük ilçesine bağlı D-130 Karayolu mobil ışıklar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan O.A. idaresindeki 41 T 6015 plakalı ticari taksi ile ters yönden giriş yapan O.E idaresindeki 41 ACJ 106 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü O.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile motosikletin çarpıştığı, kazayı gören vatandaşların ise sürücülerin yardımına koştuğu görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık

06 Ara 2021 - 15:49 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yeteri Kadar - Taksici ve motorcu deyince haberin devamını okumaya gerek duymadım..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 15:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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