Elektronik Ticaret; 1995 yılından itibaren tüm dünyada internet kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan dijital ortamda çevrimiçi alışveriş için kullanılan bir kavramdır. E-ticaret siteleri çeşitli ödeme yöntemlerini kullanarak ürün veya hizmet ticareti yapmanıza veya bir web sitesinde sipariş vermenize olanak tanıyan alışveriş platformlarıdır.

E-ticaret siteleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için çok uygun bir ticaret aracıdır. Eticaret sitesi, şirket içi ticaret, fiziksel mağazaları olan şirketler için önemli bir satış kanalıdır.

E-Ticaret Sitelerinin Avantajları

Şirketin müşterilerine internet üzerinden bilgi verebildiği 7/24 şubesi bulunmaktadır. Bu, veriler elektronik olarak birkaç saniye içinde iletildiği için zaman kazandırır. Müşteriye daha fazla ürün seçeneği sunulmaktadır. Sanal işiniz mali yükünüzü azaltabilir.

Stok ve maliyet bilgileri elektronik ortamda verildiği için tedarik eden firmanın stok yapmasına gerek yoktur. Stokta kaç adet ürün olduğunu ve kaç adet satıldığını bilir. Satıcıbüyük bir ofise ihtiyaç duymaz.İnternet üzerinden sanal bir alışveriş merkezi oluşturmasını sağlar. İnternet gibi küresel bir ortamda, küçük dalgalanmalar olmadığı için enflasyonist bir zarar yoktur. Kullanıcıların kendi evlerinin rahatlığında hızlı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlar.

Ürün fiyatlarını araştırmak için nakliye masrafları hariçtir. Ek ürün türlerine göz atarak seçenekler bulunur. İhtiyacınıza uygun ürünü bulmanız daha kolay olacaktır. Ürün kullanıcıları tarafından yapılan yorumlar sayesinde ürün hakkında daha net bilgiler sunmaktadır.

E Ticaret Siteleri Global Erişim İmkanı Sunar

Şirketler ürünlerini satmak için ucuz ve uygun fiyatlı mağazalara sahiptir. Ürünleriniz hakkında detaylı bilgi gönderebileceğiniz bir platformdur. Stok yapmak zorunda kalmadan talep üzerine satış yapabilirsiniz. Yeni müşteri bulma şansı sadece bulunduğu bölgede değil, tüm Türkiye'de ve dünya çapında büyüktür. Erişilebilirlik daha kolay hale gelir.

Bir E-Ticaret Siteniz Varsa İşletmenizin 7/24 Açık Bir Şubesi Var Demektir

E-ticaret, internet ortamında gerçek veya sanal ürünlerin belirli sistemlerde para karşılığı satın alınması işlemidir. Özetle e-ticaret siteleri, yerel mağazaların elektronik versiyonudur diyebiliriz. Türkiye'de ve dünyada geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerine e-ticaret sitelerini de ekleyen firmalar, belirli bir lokasyona ve noktaya satış yapmanın ötesine geçerek e-ticareti süreçlerine dahil etmeye başladılar.

E-ticaret genellikle internet üzerinden mal ve/veya hizmet satın alınması olarak tanımlanır. Sanal mağazalar ya da eticaret sitesi her sitede özellikle güncel gündem maddelerinde karşınıza çıkabilir. E-ticaretin mal ve hizmetlerin bilgisayar ağları üzerinden alınması/satılması olmasının yanı sıra; önerilen ürüne talep yaratmak (pazarlama), müşteri desteği sağlamak (tüm satış aşamalarında), ticari kuruluşlar ile müşterileri arasında yine global bilgisayar ağları üzerinden ticari ve lojistik iletişim sağlamak gibi avantajlar bulunmaktadır. Ayrıca bunlar şirket yönetimini kolaylaştıran sistemlerdir. www.omnieticaret.com adresi e-ticaret siteleri konusunda ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetleri sağlamaktadır.