Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları başladı

İzmit Belediyesi, kentin tarihi değerlerini aslına uygun olarak yenileyerek İzmitlilere kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde tescilli sivil mimari örneği Ferdane Hanım Konağı’nda yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Ekipler, kentin tarihi simgelerinden olan Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmalarına başladı.
ASLINA UYGUN OLARAK YENİLENECEK
Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ila 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları mevcut sıvanın raspalama işlemi ile başladı. Ekiplerin titizlikle çalıştığı Ferdane Hanım Konağı aslına uygun olarak yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konağın restoran olarak hizmet vermesi planlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.