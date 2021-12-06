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06 Ara 2021 - 16:29- Spor G: 06 Ara 2021 - 16:33

Kocaelispor’da sakatlıklar can sıkıyor

Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle kan kaybı yaşayan Kocaelispor’da sakatlıkların artması da can sıkıyor.
Kocaelispor’da sakatlıklar can sıkıyor mask

Kocaelispor’un Manisa FK karşısında aldığı mağlubiyetle kan kaybı sürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılırken puan durumunda da 9. sıraya geriledi. Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Musa Nizam ve Michael Pereira’nın da sakatlar kervanına eklenmesiyle iyice moraller bozuldu. Körfez ekibi, cuma akşamı evinde oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Kocaelispor’da son maçta sakatlanan Musa Nizam’ın üst adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun devre arası hazırlık kampına kadar forma giymesi beklenmiyor. Manisa deplasmanında sakatlanarak çıkmak durumunda kalan bir diğer oyuncu olan Pereira’nın ise ayağında darbeye bağlı ödem tespit edildiği öğrenildi. Golcü oyuncu Dino’nun sakatlığı sürerken fitness kuvvetlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta koşulara başlanması planlanan Güney Afrikalı oyuncunun devre arası hazırlık kampına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Manisa maçı öncesi sakatlığından dolayı maç kadrosundan çıkarılan Mevlüt Erdinç ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
# Kocaelispor

06 Ara 2021 - 16:29 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ceditli - Ya ne farkeder Allah askına kim sakat kim oynuyor Dino harici ne farkedecek ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 17:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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