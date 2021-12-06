Bomba iddia: Sedat Peker gözaltına alındı

Türkiye'de hakkında "Suç Örgütü Lideri" olmak suçundan yakalama kararı verilen Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu belirtiliyordu. Geçtiğimiz aylarda Youtube hesabından çektiği videolara ara veren, ardından sosyal medya hesabından çeşitli iddialar ortaya atılan Peker, bir süreden bu yana sosyal medyayı da aktif olarak kullanmıyordu. Katar merkezli El Cezire, Peker'in bugün gözaltına alındığını iddia etti.



EVDE TUTULUYOR İDDİASI

Sedat Peker, 3 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir jet ski üzerinde görüntülenmiş ve jet skiyi kullanırken kendisini çeken kameraya, "Azem kardeş bazen film bitti dendiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, başka gün başka bir yer olur. Unutma geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezermiş Azem kardeş" ifadelerini kullanmıştı. Bu videonun üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Peker'in özel olarak ayrılan bir alanda ev hapsinde tutulduğu ve internet erişiminin olmadığı iddia edilmişti. Peker'le ilgili bugün bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

EL CEZİRE: GÖZALTINA ALINDI

Katar merkezli yayın yapan El Cezire televizyonu, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını ve ülkedeki işlemlerin ardından Türkiye'ye iade edilebileceğini öne sürdü. Söz konusu haber le ilgili şu ana kadar resmi kaynaklardan açıklama gelmedi.