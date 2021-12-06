Körfez Belediyesi’nde 7 kişi hakkında sahte belge soruşturmasına izin çıktı!

Körfez Belediyesi'nde önceki dönemlerde görev yapmış bir memur, bir müdür ve bir başkan yardımcısının adının karıştığı iddia edilen olayda; 100’e yakın firmaya haksız şekilde iş bitirme belgesi verildiği, 10 milyonlarca liralık işlerin yapılmış gibi gösterildiği, bu firmaların bu belgelerle pek çok ihaleye girdiği öne sürülmüştü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu iddialar üzerine suç duyurusunda bulundu. Hayali iş bitirme belgeleriyle evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve Kamu İhale Kanunu’na muhalefet aracılığı yapıldığı iddialarından yola çıkan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri geçtiğimiz temmuz ayında belediyeye şafak baskını yapmıştı.

7 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Belediyede bulunan bazı bilgisayarlara el koyan polis, incelemelerini yaptıktan sonra bilgisayarları belediyeye teslim etti ve konuyla ilgili rapor hazırlayıp bakanlığa gönderdi. 6 ay önceki süreçte müfettiş gönderilmişti. O müfettişin raporu hazırlandı. Başkan Söğüt’ün başvurusuyla beraber başlayan sürecin ardından geçtiğimiz perşembe günü Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan 7 görevli için soruşturma izninin çıktığı öğrenildi.

SÖĞÜT: GEREKEN YAPILACAKTIR

Geçmiş dönemde yaşanan ve kent kamuoyunda gündem olan iddialarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Öte yandan Başkan Şener Söğüt, “Konu yargıya taşınmıştır. Soruşturma izni verilen kişiler hali hazırda görevlerine devam etmektedir. Kanuni sürecin ardından gereken yapılacaktır” şeklinde konuştu.

BARAN: BENİM DÖNEMİMDE DEĞİL

Konuyla ilgili Körfez Belediyesi Eski Başkanı İsmail Baran da, “Sahte iş bitirme konusunun benim dönemimde, bilgim dahilinde olması asla mümkün değil. Bana da bu konuyla ilgili bir bilgi gelmedi. Bizim dönemimizde olmuş olabileceğini sanmıyorum. Personel arasında yanlış yapan olduysa da bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yanlış yapan bir personel varsa açığa çıksın” dedi.

BÜYÜK FİRMALAR DA VAR

İddiaya göre, Körfez Belediyesi’nden sahte iş bitirme belgeleri alan yüzlerce firma bulunuyor. Bu firmalara verilen belgelerin üzerindeki imzalar ise dosya kapsamında soruşturmaya dahil ediliyor. Yüzlerce firmanın bu yolla sahte belge aldığı ve bu firmalar arasında farklı illerin de olduğu belirtiliyor. İlimizdeki bazı büyük firmaların da sahte iş bitirmelerle ihaleye girdiği de iddialar arasında.

SORUŞTURMA İZNİ ÇIKAN KİŞİLER

S.K.: Eski Belediye Başkan Yardımcısı

N.Ç.: Yapı Kontrol Eski Müdürü

C.G.: Yapı Kontrol Eski Müdürü

F.G.: Yapı Kontrol Müdürü

F.B.: Memur

M.Ö.: Memur

A.A.: Memur.