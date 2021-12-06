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06 Ara 2021 - 17:21- Gündem G: 06 Ara 2021 - 17:22

Mecidiye Meydanı’ndaki çalışmalarda sona doğru

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mecidiye Köyü Meydanı’nda yapılan asma germe-membran örtü sisteminin montajında son aşamaya gelirken alanda çevre direklerinin montajı sürüyor 

Mecidiye Meydanı’ndaki çalışmalarda sona doğru mask

İzmit Belediyesi İzmit’in mahallelerine ve köylerine hizmet götürmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Mecidiye Köyü Meydanı Asma Germe-Membran Örtü Sistemi işi ile ilgili atölye imalatları ile merkez büyük pilon montajı tamamlandı.  Sahada çevre direklerinin montajına devam ediliyor. 


CEMİYETLERDE KULLANILACAK

Ekipler gergi kablolarının montajının ardından membran örtü montajını hızla tamamlayacak. Böylece Mecidiye Köyü Meydanı için yarı kapalı mekan gereksinimi 250 metrekarelik PVC esaslı özel membran sistem örtü ile sağlanmış olacak. Muhtar Fahrettin Korkutan’ın temizletip, membran örtü montajına hazır hale getirdiği mevcut tribün yapısı da İzmit Belediyesi’nin yaptırdığı bu membran sistem ile cemiyetlerde efektif olarak kullanılabilecek.
# İzmit belediyesi
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06 Ara 2021 - 17:21 - Gündem

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