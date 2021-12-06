Mecidiye Meydanı’ndaki çalışmalarda sona doğru

İzmit Belediyesi İzmit’in mahallelerine ve köylerine hizmet götürmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Mecidiye Köyü Meydanı Asma Germe-Membran Örtü Sistemi işi ile ilgili atölye imalatları ile merkez büyük pilon montajı tamamlandı. Sahada çevre direklerinin montajına devam ediliyor.
CEMİYETLERDE KULLANILACAK
Ekipler gergi kablolarının montajının ardından membran örtü montajını hızla tamamlayacak. Böylece Mecidiye Köyü Meydanı için yarı kapalı mekan gereksinimi 250 metrekarelik PVC esaslı özel membran sistem örtü ile sağlanmış olacak. Muhtar Fahrettin Korkutan’ın temizletip, membran örtü montajına hazır hale getirdiği mevcut tribün yapısı da İzmit Belediyesi’nin yaptırdığı bu membran sistem ile cemiyetlerde efektif olarak kullanılabilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.