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06 Ara 2021 - 17:22- Gündem G: 06 Ara 2021 - 17:24

Başiskeleli Gençler ‘Şah Mat’ Diyor  

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz Başiskele Kış Spor Okulları devam ediyor.  

Başiskeleli Gençler ‘Şah Mat’ Diyor   mask

Başiskele’de geleceğin teminatı çocuklarımızın beklentilerini karşılamak, spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak, özellikle çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vererek fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak Ücretsiz Kış Spor Okulları’nda 8 spor branşında eğitimler devam ederken satranç eğitimlerine çocuklar büyük rağbet gösteriyor.

 

ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK

 

Altınkent Gençlik Merkezi Gençhane ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde verilen eğitimlerde, satranç taşlarının hareket ve fonksiyonlarını, satranç oyununun amacını ve kurallarını detaylı bir şekilde teorik olarak çocuklara öğretiliyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından çocuklar kendi aralarında pratik yapıyorlar.

 

ZEKA GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

 

Çocukların zekâ gelişimine büyük katkı sunan satranç sporu sayesinde Başiskeleli çocuklar, motivasyonu yüksek, özgüvenli ve katılımcı, kötü davranışlardan uzak bireyler olarak yetişirken, arkadaşlarıyla da sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyorlar.

# kış, Başiskele, çocuk
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Ara 2021 - 17:22 - Gündem

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