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06 Ara 2021 - 17:36- Gündem G: 06 Ara 2021 - 17:38

Bilal Acar’ın annesi vefat etti

Acarlar Turizm’in sahibi, Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Acar’ın annesi Fatma Acar hayatını kaybetti.
Bilal Acar’ın annesi vefat etti mask

Acarlar Turizm'in sahibi, Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Bilal Acar’ın annesi Fatma Acar( 72) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Konak Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi olan Fatma Acar’ın cenazesi yarın (7 Aralık) öğle namazını müteakip Başiskele Seymen Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığındaki Aile Kabristanında toprağa verilecek.
# Kocaelispor, Başiskele, çocuk

06 Ara 2021 - 17:36 - Gündem

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