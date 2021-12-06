Acarlar Turizm'in sahibi, Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Bilal Acar’ın annesi Fatma Acar( 72) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Konak Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi olan Fatma Acar’ın cenazesi yarın (7 Aralık) öğle namazını müteakip Başiskele Seymen Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığındaki Aile Kabristanında toprağa verilecek.
06 Ara 2021 - 17:36- Gündem Güncelleme: 06 Ara 2021 - 17:38
Bilal Acar’ın annesi vefat etti
Acarlar Turizm’in sahibi, Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Acar’ın annesi Fatma Acar hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.