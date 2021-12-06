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06 Ara 2021 - 21:14- Gündem G: 06 Ara 2021 - 21:17

Bakan Koca’dan 30 ile uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Aralık 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca’dan 30 ile uyarı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Aralık verilerine göre, 354 bin 269 test yapıldı. Son 24 saatte, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 611 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 187 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. Aşı önemini koruyor” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
# covid-19, sağlık

06 Ara 2021 - 21:14 - Gündem

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