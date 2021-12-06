Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen aynı zamanda gazetemizin köşe yazarı olan Abdullah Karagöz, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Karagöz, yarın saat 12:00'de Karamürsel Yeni Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanacak.
06 Ara 2021 - 21:12- Gündem Güncelleme: 06 Ara 2021 - 21:32
Abdullah Karagöz koronavirüse yenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.