Abdullah Karagöz koronavirüse yenildi

Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen aynı zamanda gazetemizin köşe yazarı olan Abdullah Karagöz, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Karagöz, yarın saat 12:00'de Karamürsel Yeni Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanacak.