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06 Ara 2021 - 21:12- Gündem G: 06 Ara 2021 - 21:32

Abdullah Karagöz koronavirüse yenildi
Abdullah Karagöz koronavirüse yenildi mask

Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen aynı zamanda gazetemizin köşe yazarı olan Abdullah Karagöz, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Karagöz, yarın saat 12:00'de Karamürsel Yeni Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanacak.

06 Ara 2021 - 21:12 - Gündem

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