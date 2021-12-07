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07 Ara 2021 - 10:30- Gündem G: 07 Ara 2021 - 10:51

Kocaeli Valiliği açıkladı! Kocaeli'de tam 16 kişi...

Kocaeli’de zorunlu karantina yasağını ihlal eden 13 kişiye idari işlem 3 kişiye de adli işlem yapıldı.
Kocaeli Valiliği açıkladı! Kocaeli'de tam 16 kişi... mask

Kocaeli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 13 kişiye idari işlem 3 kişiye de adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 9 bin 390 kez denetlendi. 4 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 49 bin 155 araç kontrol edilirken, 68 bin 240 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 5 bin 583 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 28 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.
# sağlık, koronavirüs

07 Ara 2021 - 10:30 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kardelen - ŞU YASAKLARI DELENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM İKİ ELİM YAKANIZDA OLSUN İNŞALLAH. KUL HAKKI YİYEN ŞEREFSİZLER...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 13:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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