Kocaeli Valiliği açıkladı! Kocaeli'de tam 16 kişi...

Kocaeli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 13 kişiye idari işlem 3 kişiye de adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 9 bin 390 kez denetlendi. 4 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 49 bin 155 araç kontrol edilirken, 68 bin 240 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 5 bin 583 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 28 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.