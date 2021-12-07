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07 Ara 2021 - 10:52- Gündem G: 07 Ara 2021 - 10:53

Türk Kahvesi Festivali konser coşkusuyla sona erdi

İzmit Belediyesi öncülüğünde 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde başlayan Türk Kahvesi Festivali’nin üçüncü günü de dolu dolu geçerken program Mor Narpın ve Yeşil Kasaba Müzik Grubunun konseriyle son buldu
Türk Kahvesi Festivali konser coşkusuyla sona erdi mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirdiği ve 3 gün süren Türk Kahvesi Festivali’ne imza attı.  Vatandaşlar UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Türk Kahvesi’ni Coffee Chefs, Rodopi Kahve, Monad, Esperanto Cafe, Nutat Çikolata, Esperro, Carbone, Boston Donuts, Arzum Okka, Accra Chocolate, Aboul Qahwaa Coffee stantlarında deneyimlediler. 

HÜRRİYET KAHVE YAPTI

Soğuk kış günlerinde, müzik dinletileri, söyleşiler ve atölyelerin gerçekleştiği festivalde Türk kahvesi eşliğinde vatandaşların içi ısındı. Festivale katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet stantta kahve yaparak vatandaşlara ikramda bulundu. Festivalin ilk gününde ‘Kahvenin Yolculuğu; Osmanlı’dan Dünyaya” konulu söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilirken festivalin ikinci günü “Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi” açıldı. 

DOLU DOLU GEÇTİ

Yine ikinci gün de Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi özel koleksiyon sahipleri Nihal Bursa ve Murat Sungur Bursa, Türk Kahvesi ve Kültürü Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Kahraman ve Öğretim Üyesi Osman Serim’in katılımıyla “Türk Kahvesinin Dünyadaki Tanınırlığı ve Dünya Kahve Ekonomisi” paneli gerçekleştirildi. Türk Kahvesi Festivali üçüncü ve son gününde finali Mor Narpın ve Yeşil Kasaba Müzik Grubu tarafından verilen konserle yaptı.

# kış, İzmit belediyesi

07 Ara 2021 - 10:52 - Gündem

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