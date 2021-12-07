Posco Assan, 10 yıldır Kocaeli Üniversiteli başarılı öğrencileri destekliyor

Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan, Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Posco TJ Park Vakfı işbirliği ile 10 yıldır burs veren şirket bugüne kadar 104 öğrenciye 1 milyon TL’nin üzerinde ödeme gerçekleştirdi. Posco Assan burs töreni Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Törene Posco Assan CEO’su Don HoBahn ve CAO’su Ufuk Özdemir katılırken, Kocaeli Üniversitesi’nden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk ve öğretim üyeleri törende yer aldı.

POSCO ASSAN CEO’SU DON HOBAHN: “KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYAN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİ 10 YILDIR DESTEKLEMEKTEN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUZ”

Törende konuşan Posco Assan CEO’su Don HoBahn; “Posco TJ Park Vakfı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başarılı öğrencilere burs vermeye devam ediyor. Bizler de Posco Assan olarak POSCO TJ Park Vakfı ile birlikte Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrencilerimizi 10 yıldır desteklemekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerimizin önlerinde umut ve imkanlarla dolu bir yol var. Bunu başaracak potansiyele ve cesarete sahip olduğunuza inanıyorum” dedi.

PoscoAssan’a öğrencilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı önümüzdeki dönemde de Posco Assan ile işbirliği içinde olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları Posco Assan CEO’su Don HoBahn ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi tarafından takdim edildi. Posco Assan ve POSCO TJ Park Vakfı; Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Ankara Üniversitesi’nde okuyan başarılı öğrencilere yönelik olarak da burs desteğini 10 yıldır sürdürmektedir.