Reklamı Kapat
07 Ara 2021 - 10:59- Gündem G: 07 Ara 2021 - 11:04

1997 model Opel marka araç icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 1997 model Opel marka araç icradan satılık
1997 model Opel marka araç icradan satılık mask

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu...

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

07 Ara 2021 - 10:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.393.363 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türk Kahvesi Festivali konser coşkusuyla sona erdi mask
Türk Kahvesi Festivali konser coşkusuyla sona erdi
Bilal Acar’ın annesi vefat etti mask
Bilal Acar’ın annesi vefat etti
Başiskeleli Gençler ‘Şah Mat’ Diyor   mask
Başiskeleli Gençler ‘Şah Mat’ Diyor  
Mecidiye Meydanı’ndaki çalışmalarda sona doğru mask
Mecidiye Meydanı’ndaki çalışmalarda sona doğru
Bomba iddia: Sedat Peker gözaltına alındı mask
Bomba iddia: Sedat Peker gözaltına alındı
Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları başladı mask
Ferdane Hanım Konağı’nda restorasyon çalışmaları başladı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL