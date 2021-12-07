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07 Ara 2021 - 11:04- Gündem G: 07 Ara 2021 - 11:06

Sentetik futbol sahası yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sentetik futbol sahası yaptırılacak
Sentetik futbol sahası yaptırılacak mask

Gölcük İlçesi Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu Sentetik Futbol Sahası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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07 Ara 2021 - 11:04 - Gündem

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