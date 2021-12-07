Yanlış park edilen minibüs trafiği birbirine kattı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir TIR şoförü, D-100 Karayolu yakınında ara sokaktan trafiğin yoğun olduğu İstiklal Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Ancak TIR şoförü, yanlış park eden minibüs nedeniyle dönüş yapamayınca caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, minibüsün sürücüsünün gelmesi için uzun süre kornaya bastı. Sürücü gelmeyince çevredekiler hatalı park eden minibüsü kaldırıp yol kenarına çekti. TIR dönüş yaparken, trafik de açıldı.
# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, Kocaeli Gazete, Gölcük, kocaeli gazeteleri, Kocaeli haberleri, kocaeli haber, kocaeli manset, Başiskele, kocaeli guncel haberler, kocaeli flas haber, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, kocaeli son dakika, Kartepe, Dilovası, kocaeli gazete haber, Gebze, Körfez, İzmit, kocaeli gündem, Çayırova, Darıca,
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakan - Tır gibi uzun aracın ilçe merkezinde ne işi olur hemde hayatın en yoğun olduğu saatte
Levent Ta...... - Başka ülkede yaşayamam ben bir başkadır benim memleketim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.