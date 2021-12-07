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07 Ara 2021 - 11:17- Gündem G: 07 Ara 2021 - 11:20

Yanlış park edilen minibüs trafiği birbirine kattı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sürücünün caddeye yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönüş yapamayınca trafik kilitlendi. Çevredekiler minibüsü kenara çekip TIR dönüş yapınca ulaşım yeniden normale döndü.
Yanlış park edilen minibüs trafiği birbirine kattı mask

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir TIR şoförü, D-100 Karayolu yakınında ara sokaktan trafiğin yoğun olduğu İstiklal Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Ancak TIR şoförü, yanlış park eden minibüs nedeniyle dönüş yapamayınca caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, minibüsün sürücüsünün gelmesi için uzun süre kornaya bastı. Sürücü gelmeyince çevredekiler hatalı park eden minibüsü kaldırıp yol kenarına çekti. TIR dönüş yaparken, trafik de açıldı.
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07 Ara 2021 - 11:17 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hakan - Tır gibi uzun aracın ilçe merkezinde ne işi olur hemde hayatın en yoğun olduğu saatte

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 12:35
01

Levent Ta...... - Başka ülkede yaşayamam ben bir başkadır benim memleketim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 12:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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