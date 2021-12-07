Yanlış park edilen minibüs trafiği birbirine kattı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir TIR şoförü, D-100 Karayolu yakınında ara sokaktan trafiğin yoğun olduğu İstiklal Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Ancak TIR şoförü, yanlış park eden minibüs nedeniyle dönüş yapamayınca caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, minibüsün sürücüsünün gelmesi için uzun süre kornaya bastı. Sürücü gelmeyince çevredekiler hatalı park eden minibüsü kaldırıp yol kenarına çekti. TIR dönüş yaparken, trafik de açıldı.