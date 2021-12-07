Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terlikle araç kullanan A.Y. idaresindeki 41 P 2733 plakalı Fiat marka servis minibüsü, yol kenarındaki büfeye malzeme indirilen 34 DLA 467 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi, malzemeleri indiren Kartal Kubilay Y. ise iki araç arasında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Kartal Kubilay Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kartal Kubilay’ın, sol dizinin parçalandığı öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, servis minibüsünün hafif ticari araca çarptığı, Kartal Kubilay Y.’nin ise çarpışmanın şiddetiyle iki aracın arasında kaldığı görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ramiz karaeski - Ehliyetini iptal edeceksin böyle insanların.Kamu davası da peşinden tabii.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.