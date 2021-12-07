Belediyenin karşısında silahlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Başiskele Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan Başiskele Belediyesi karşısındaki bir süper marketin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oğuzhan S., kalabalık grup tarafından sopalarla darp edilirken babası Şakir S. ise kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Çıkan arbedede baba ile oğlu bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren kişiler 54 plakalı bir otomobille olay yerinden kaçarken yaralanan baba Şakir S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, oğlu Oğuzhan S. ise ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.