Sağlık-Sen’e bağlı sağlık çalışanları da Kocaeli’de iş bıraktı

Ücret artışlarında sağlık personelinin yok sayıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi kararı alan sendikalar, vatandaşların acil durumlar haricinde hastanelere gitmemelerini istedi. Dün, Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan iş bırakma eyleminin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) kararıyla bugün sağlık çalışanları ülke geneli iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Örgütlü olduğu hastaneler ve aile hekimliklerinde iş bırakan sağlık çalışanları Kocaeli Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, Öz Sağlık İş Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan ve çok sayıda sağlık çalışanı katılım gösterdi.

“FİYATLAR CEP DEĞİL, YÜREK YAKIYOR”

Kocaeli’de 5 bin 500, üniversitede ise 1000 üyesi bulunan Sağlık Sen, bağlı olduğu hastanelerde iş bıraktı. 9 Aralık Perşembe günü de iş bırakacak sendikanın basın açıklamasında “Ücretlere adalet istiyoruz” şeklinde slogan atıldı. Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Geçen hafta Çarşamba günü, gündeme bir haber düştü. Hükümet, hekimlere 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında zam verileceğini ve konuyla ilgili yasal düzenlemenin aynı gün Meclise geleceğini açıkladı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, Hükümetin zam haberinden herkesin memnuniyet duyması gerekir değil mi? Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep değil, adeta yürek yakıyor.

“BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ BU”

Hayat her açıdan ateş pahası! İşte böyle bir ortamda herkese değil de hekimlere zam yapılacağı açıklandı. İlk tepkimiz; ‘hekimler hak ediyor, elbette zam yapılacak! Peki ya geride kalan yüzbinlerce sağlık çalışanı, onlara zam yok mu, onlar hak etmiyor mu’ oldu. Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi. Sosyal medya adeta inledi. Kısa süre içinde, maalesef geride kalan sağlık çalışanlarının ücretlerinde her hangi bir iyileştirme yapılmayacağını öğrendik. Şunun altını özellikle çiziyoruz; yetkili sendika olarak, biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Siyaset eliyle, kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Hekim harici yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Vicdan sahibi herkesi de karşı olmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.

“O GÜNLER NE ÇABUK UNUTULDU”

Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzer kötülüklerle, haksızlıklar ayakta durması mümkün değildir. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz, Meclis’ten, yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulamaya; sessiz kalmamız ya da sineye çekmemiz mümkün değildir. Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar. Pandemiyle mücadelemizdeki başarımız dolayısıyla bizleri yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştı. O günler ne çabuk unutuldu. Saha gerçekliğinden yoksun, oldu-bitti masa başı kararlar bunları olması mümkün değil: Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜLKEMİZİN HAYAT SİGORTASI”

Sağlık-Sen olarak, bu vahamete ‘dur’ demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Sağlık ordumuz, bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızlıkları asla ve kat’a hak etmiyor. Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir. Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir.”