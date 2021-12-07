Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanan Hakan’a Kocaelispor sürprizi

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Engelsiz Taksi, özel gereksinimli bireyler için hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda her Cuma günü Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanan Hakan Arslan’a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle fanatiği olduğu Kocaelispor forması hediye edildi.

KAAN DOBRA İLE GÖRÜŞTÜ

Kocaelispor fanatiği Hakan Arslan, forma hediyesi için teşekkür ederken bir sürprizi de Kocaelispor’un efsane futbolcularından Kaan Dobra yaptı. Kaan Dobra ile görüntülü konuşan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Hakan Arslan’a Kocaelispor maçı için tribün sözü verildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Arslan ve ailesi, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.