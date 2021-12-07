Bizim gençler umut veriyor

Kocaelispor Elit U-19 takımı son maçında deplasmanda Bandırmaspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 10’a çıkardı. Haftayı 11. sırada tamamlayan gençler adına gollerin ikisini Yusuf Emre Yaman atarken oynadığı oyun ile de dikkat çektiği belirtildi. Antrenmanlarını Vinsan Tesisleri’nde sürdüren takımın hedefi cuma günkü Erzurum maçını da kazanıp çıkışını sürdürmek.

VİNSAN’IN BİTİK ZEMİNİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM

Teknik direktörlüğünü Ali Mumcu’nun yaptığı takım önceki akşam zemini bitik Vinsan Tesisleri’nde çalıştı. Antrenman öncesinde Ali Mumcu, Bandırma maçındaki doğruları ve yanlışları beyaz tahta üzerinde detaylı bir şekilde aktardı. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı, istasyon hareketleri ile devam etti ve yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

SON 3 MAÇTA KAZANDILAR

Kocaelispor U-19 takımı sezonun ilk maçında Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ikinci maçında uzatma anlarında yediği golle 2-1 mağlup oldu, üçüncü maçında Ümraniyespor’a şanssız golün ardından 1-0 yenilirken, dördüncü maçında Bandırma’yı deplasmanda 2-1, beşinci maçında sahasında Menemenspor’u 2-0 ve son maçında da Manisa FK’yı 3-1 mağlup etmesini bildi.