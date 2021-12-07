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07 Ara 2021 - 14:07- Spor G: 07 Ara 2021 - 14:09

Başiskeleli gençler ‘Şah Mat’ diyor

Başiskele Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz Başiskele Kış Spor Okulları devam ediyor
Başiskeleli gençler ‘Şah Mat’ diyor mask
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Başiskele’de geleceğin teminatı çocuklarımızın beklentilerini karşılamak, spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak, özellikle çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vererek fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak Ücretsiz Kış Spor Okulları’nda 8 spor branşında eğitimler devam ederken satranç eğitimlerine çocuklar büyük rağbet gösteriyor.

ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK

Altınkent Gençlik Merkezi Gençhane ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde verilen eğitimlerde, satranç taşlarının hareket ve fonksiyonlarını, satranç oyununun amacını ve kurallarını detaylı bir şekilde teorik olarak çocuklara öğretiliyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından çocuklar kendi aralarında pratik yapıyorlar.

ZEKA GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

Çocukların zeka gelişimine büyük katkı sunan satranç sporu sayesinde Başiskeleli çocuklar, motivasyonu yüksek, özgüvenli ve katılımcı, kötü davranışlardan uzak bireyler olarak yetişirken, arkadaşlarıyla da sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyorlar.

GÜNÜN OKUL SPORLARI PROGRAMI… GÜNÜN OKUL SPORLARI PROGRAMI…

SAAT      KATEGORİ            MAÇ                                                                      İLÇE       SPOR TESİSİ

 

 

11:00       Voleybol   Genç Kızlar           Tev İnanç Türkeş Al - Anibal Al                            Gebze      Adem Ceylan S.S.

12:00       Voleybol   Genç Kızlar           Özel Açı Koleji  - İbni Sina Mtal                             Gebze      Adem Ceylan S.S.

13:00       Voleybol   Genç Kızlar           Özel Gebze Al - Fatih Mtal                      Gebze      Adem Ceylan S.S.

10:00       Bilek Güreşi  Gençler A          Bilek Güreşi Gençler A İl Birinciliği       İzmit        Atatürk S.S.

10:00       Voleybol   Genç Kızlar           Boğaziçi Koleji  - Fevzi Çakmak Al        Darıca      Bağlarbaşı S.S.

11:00       Voleybol   Genç Kızlar           Gökşen Mustafa Yücel Al - Ş.E. Zengin Darıca      Bağlarbaşı S.S.

12:00       Voleybol   Genç Kızlar           Ülkün Yalçın Al - Sırasöğütler Al           Darıca      Bağlarbaşı S.S.

13:00       Voleybol   Genç Kızlar           Aslan Çimento Mtal - Füsun Erdemir     Darıca      Bağlarbaşı S.S.

10:00       Hentbol  Genç Erkek                              Özel Bilnet Al - Fevziye Tezcan Mtal      Başiskele Başiskele S.S.

11:15       Hentbol  Genç Erkek                              Yahya Kaptan Al - Adem Ceylan Mtal    Başiskele Başiskele S.S.

12:30       Hentbol  Genç Erkek                              K.Yüksek Öğrenim Vakfı - Gebze          Başiskele Başiskele S.S.

10:00       Voleybol   Genç Kızlar           Ticaret Odası Mtal - Gebze Bahçeşehir   Gebze      Beylikbağı S.S.

11:00       Voleybol   Genç Kızlar           Süleyman Demirel Al - Deva Mtal          Gebze      Beylikbağı S.S.

12:00       Voleybol   Genç Kızlar           Ş.Ö.N.Kuyucu Al  - Fatih S.Mehmet       Gebze      Beylikbağı S.S.

10:00       Basketbol  Genç A Erkek        Tev İnanç Türkeş Al - Özel Enka Mtal   Çayırova  Çayırova S.S.

11:15       Basketbol  Genç A Erkek        Kanuni Sosyal Bilimler - Yücel Boru      Çayırova  Çayırova S.S.

12:30       Basketbol  Genç A Erkek        Anibal Al - Adem Ceylan Mtal                               Çayırova  Çayırova S.S.

10:00       Basketbol  Genç A Erkek        Neşet Yalçın Al - Özel Bilişim Bil.          Darıca      Darıca S.S.

11:15       Basketbol  Genç A Erkek        Gökşen Mustafa Yücel Al – F.Çakmak   Darıca      Darıca S.S.

12:30       Basketbol  Genç A Erkek        Ülkün Yalçın Al - Sırasöğütler Al           Darıca      Darıca S.S.

13:45       Basketbol  Genç A Erkek        Ş.İlhan Küçüksolak Al - Ş.E.Zengin       Darıca      Darıca S.S.

10:00       Futbol  Genç Kızlar                 Gebze Al - Çolakoğlu Mtal                      Gebze      Gebze A.Kur

11:30       Futbol  Genç Kızlar                 Fatih Sultan Mehmet Al – H.Gürsoy       Gebze      Gebze A.Kurt

14:00       Basketbol  Genç A Erkek        Emrah Salbacak Al - Metin Çelik Al       Gölcük    Gölcük S.S.

10:00       Voleybol   Yıldız Kızlar          13.Maç -                                                İzmit        Hasan Gemici S.S.

11:00       Voleybol   Yıldız Kızlar          14.Maç -                                                İzmit        Hasan Gemici S.S.

13:00       Voleybol   Yıldız Erkekler      A1 - B2                                                  İzmit        Hasan Gemici S.S.

14:30       Voleybol   Yıldız Erkekler      B1 - A2                                                  İzmit        Hasan Gemici S.S.

10:00       Dart  Yıldızlar                         Dart Yıldızlar İl Birinciliği                       Kandıra   Kandıra S.S.

# Başiskele, kış, çocuk, Çayırova, Darıca, Mustafa

07 Ara 2021 - 14:07 - Spor

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