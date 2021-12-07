Başiskeleli gençler ‘Şah Mat’ diyor

Başiskele’de geleceğin teminatı çocuklarımızın beklentilerini karşılamak, spor kültürünü oluşturarak sağlıklı yaşama destek vermek, toplumun her kesimine kamuoyu yararı sağlamak, özellikle çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vererek fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak Ücretsiz Kış Spor Okulları’nda 8 spor branşında eğitimler devam ederken satranç eğitimlerine çocuklar büyük rağbet gösteriyor.

ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK

Altınkent Gençlik Merkezi Gençhane ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde verilen eğitimlerde, satranç taşlarının hareket ve fonksiyonlarını, satranç oyununun amacını ve kurallarını detaylı bir şekilde teorik olarak çocuklara öğretiliyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından çocuklar kendi aralarında pratik yapıyorlar.

ZEKA GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

Çocukların zeka gelişimine büyük katkı sunan satranç sporu sayesinde Başiskeleli çocuklar, motivasyonu yüksek, özgüvenli ve katılımcı, kötü davranışlardan uzak bireyler olarak yetişirken, arkadaşlarıyla da sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyorlar.

GÜNÜN OKUL SPORLARI PROGRAMI… GÜNÜN OKUL SPORLARI PROGRAMI…

SAAT KATEGORİ MAÇ İLÇE SPOR TESİSİ

11:00 Voleybol Genç Kızlar Tev İnanç Türkeş Al - Anibal Al Gebze Adem Ceylan S.S.

12:00 Voleybol Genç Kızlar Özel Açı Koleji - İbni Sina Mtal Gebze Adem Ceylan S.S.

13:00 Voleybol Genç Kızlar Özel Gebze Al - Fatih Mtal Gebze Adem Ceylan S.S.

10:00 Bilek Güreşi Gençler A Bilek Güreşi Gençler A İl Birinciliği İzmit Atatürk S.S.

10:00 Voleybol Genç Kızlar Boğaziçi Koleji - Fevzi Çakmak Al Darıca Bağlarbaşı S.S.

11:00 Voleybol Genç Kızlar Gökşen Mustafa Yücel Al - Ş.E. Zengin Darıca Bağlarbaşı S.S.

12:00 Voleybol Genç Kızlar Ülkün Yalçın Al - Sırasöğütler Al Darıca Bağlarbaşı S.S.

13:00 Voleybol Genç Kızlar Aslan Çimento Mtal - Füsun Erdemir Darıca Bağlarbaşı S.S.

10:00 Hentbol Genç Erkek Özel Bilnet Al - Fevziye Tezcan Mtal Başiskele Başiskele S.S.

11:15 Hentbol Genç Erkek Yahya Kaptan Al - Adem Ceylan Mtal Başiskele Başiskele S.S.

12:30 Hentbol Genç Erkek K.Yüksek Öğrenim Vakfı - Gebze Başiskele Başiskele S.S.

10:00 Voleybol Genç Kızlar Ticaret Odası Mtal - Gebze Bahçeşehir Gebze Beylikbağı S.S.

11:00 Voleybol Genç Kızlar Süleyman Demirel Al - Deva Mtal Gebze Beylikbağı S.S.

12:00 Voleybol Genç Kızlar Ş.Ö.N.Kuyucu Al - Fatih S.Mehmet Gebze Beylikbağı S.S.

10:00 Basketbol Genç A Erkek Tev İnanç Türkeş Al - Özel Enka Mtal Çayırova Çayırova S.S.

11:15 Basketbol Genç A Erkek Kanuni Sosyal Bilimler - Yücel Boru Çayırova Çayırova S.S.

12:30 Basketbol Genç A Erkek Anibal Al - Adem Ceylan Mtal Çayırova Çayırova S.S.

10:00 Basketbol Genç A Erkek Neşet Yalçın Al - Özel Bilişim Bil. Darıca Darıca S.S.

11:15 Basketbol Genç A Erkek Gökşen Mustafa Yücel Al – F.Çakmak Darıca Darıca S.S.

12:30 Basketbol Genç A Erkek Ülkün Yalçın Al - Sırasöğütler Al Darıca Darıca S.S.

13:45 Basketbol Genç A Erkek Ş.İlhan Küçüksolak Al - Ş.E.Zengin Darıca Darıca S.S.

10:00 Futbol Genç Kızlar Gebze Al - Çolakoğlu Mtal Gebze Gebze A.Kur

11:30 Futbol Genç Kızlar Fatih Sultan Mehmet Al – H.Gürsoy Gebze Gebze A.Kurt

14:00 Basketbol Genç A Erkek Emrah Salbacak Al - Metin Çelik Al Gölcük Gölcük S.S.

10:00 Voleybol Yıldız Kızlar 13.Maç - İzmit Hasan Gemici S.S.

11:00 Voleybol Yıldız Kızlar 14.Maç - İzmit Hasan Gemici S.S.

13:00 Voleybol Yıldız Erkekler A1 - B2 İzmit Hasan Gemici S.S.

14:30 Voleybol Yıldız Erkekler B1 - A2 İzmit Hasan Gemici S.S.

10:00 Dart Yıldızlar Dart Yıldızlar İl Birinciliği Kandıra Kandıra S.S.