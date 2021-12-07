1 A V C’DE ‘çarşamba-perşembe’ mesaisi

Kocaeli 1.Küme futbol liglerinde 2 grupta bugün ve yarın hafta içi mesaisi heyecanı yaşanıyor. 1/A ve 1/C maçları bugün ve yarın oynanıyor. Müsabakaların tamamı 19.15’te başlayacak
1/A’DA BİR MAÇ BUGÜN, ÜÇ MAÇ YARIN OYNANACAK
1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nun bir maçı bugün oynanacak. Beylikbağı Karadenizspor takımı Gölcük İdman Yurdu ile Play-Off hattını ilgilendiren maça çıkacak. Beylikbağı takımı, cumartesi günü Körfez Esen’i deplasmanda 3-2 yenerken, müthiş bir maça imza attı. Gebze ekibi 5 puana yükseldi, Play-Off hattı ile arasında 3 puan fark bulunuyor. Gölcük İdman Yurdu ise küme düşmeme mücadelesine tutuştu. Diğer üç maç ise yarın oynanacak.
1/C’DE TÜM MAÇLAR BUGÜN OYNANIYOR…
1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nun tüm maçları bugün oynanıyor. Açık ara lider Derince Birlik, Selanikspor’u konuk edecek. Lider takipçisi Gölcük Çiftlikspor ise derbi maçında, hem düşmeme hem de Play-Off mücadelesinin ortasında kalan Gölcük Şirinköy ile karşılaşacak. Bir diğer takipçi Darıcaspor ise zirveden kopmamaya çalışan Tavşancıl ile zorlu maça çıkacak. Günün diğer maçlarında Gültepe-Kullarspor, Anadolu 1071-Tavşanlıspor karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.