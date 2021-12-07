1 A V C’DE ‘çarşamba-perşembe’ mesaisi

Kocaeli 1.Küme futbol liglerinde 2 grupta bugün ve yarın hafta içi mesaisi heyecanı yaşanıyor. 1/A ve 1/C maçları bugün ve yarın oynanıyor. Müsabakaların tamamı 19.15’te başlayacak

1/A’DA BİR MAÇ BUGÜN, ÜÇ MAÇ YARIN OYNANACAK

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nun bir maçı bugün oynanacak. Beylikbağı Karadenizspor takımı Gölcük İdman Yurdu ile Play-Off hattını ilgilendiren maça çıkacak. Beylikbağı takımı, cumartesi günü Körfez Esen’i deplasmanda 3-2 yenerken, müthiş bir maça imza attı. Gebze ekibi 5 puana yükseldi, Play-Off hattı ile arasında 3 puan fark bulunuyor. Gölcük İdman Yurdu ise küme düşmeme mücadelesine tutuştu. Diğer üç maç ise yarın oynanacak.

1/C’DE TÜM MAÇLAR BUGÜN OYNANIYOR…

1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nun tüm maçları bugün oynanıyor. Açık ara lider Derince Birlik, Selanikspor’u konuk edecek. Lider takipçisi Gölcük Çiftlikspor ise derbi maçında, hem düşmeme hem de Play-Off mücadelesinin ortasında kalan Gölcük Şirinköy ile karşılaşacak. Bir diğer takipçi Darıcaspor ise zirveden kopmamaya çalışan Tavşancıl ile zorlu maça çıkacak. Günün diğer maçlarında Gültepe-Kullarspor, Anadolu 1071-Tavşanlıspor karşı karşıya gelecek.