Özkan Arı’dan Mert’e destek

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Mertspor son maçında Dilovası Belediyespor’a sahasında 2-0 mağlup oldu ve liderlik fırsatını kaçırdı. İzmit ekibi bu maçtaki eksiklerini gördü ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Mertspor’da haftanın ilk antrenmanına takımın eşofman sponsoru, Arılift Asansör sahibi Özkan Arı katılım gösterdi. Takıma tatlı ikram eden Özkan moral verdi. Mertsporlu futbolcular ise Özkan Arı’ya, mağlubiyetin ardından takımı sahiplendiği için teşekkür etti ve Sırrıpaşa maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Mertspor Süper Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.