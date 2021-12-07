Özkan Arı’dan Mert’e destek

Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Mertspor son maçında Dilovası Belediyespor’a sahasında 2-0 mağlup oldu ve liderlik fırsatını kaçırdı. İzmit ekibi bu maçtaki eksiklerini gördü ve çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Mertspor’da haftanın ilk antrenmanına takımın eşofman sponsoru, Arılift Asansör sahibi Özkan Arı katılım gösterdi. Takıma tatlı ikram eden Özkan moral verdi. Mertsporlu futbolcular ise Özkan Arı’ya, mağlubiyetin ardından takımı sahiplendiği için teşekkür etti ve Sırrıpaşa maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Mertspor Süper Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde etti.