Nicomedia Trekking Kılıçkaya’da zirve diyecek

Kocaeli’nin en hareketli doğa ve yürüyüş grubu Nicomedia Trekking pazar günü bot bağlayacak. Doğancıl - Kılıçkaya zirve etkinliği doğaseverleri bekliyor. Kapıorman Dağları’nın bir parçası olan Kılıçkaya’da zirveye basılacak. Parkur Geyve ye Doğancıl Köyü’nden başlayıp çam ormanları içindeki patika yolların ardından Doğancıl Yaylası’na devam edecek.
12 KİLOMETRE, 10 SAAT
Yayla ve gölet geçildikten sonra Kılıçkaya zirvesine çıkılacak ve burada eşsiz manzaranın keyfi çıkarılacak. Nicomedia Trekking bu etkinliği ile de doğanın tüm nimetlerinden faydalanacak. Başkan Erdal Gören“Yeni bir mücadeleye gireceğiz. Rotamız ve planlarımız hazır. Parkurumuz 12 kilometre olacak ve yaklaşık 10 saat yürüyeceğiz. En güzel manzaralarda en bilinmedik parkurlarda hep birlikte yola düşeceğiz. Hepimize kolay gelsin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.