2.Voleybolda erkeklerde yokuz

2.Lig Voleybol’da iki erkek takımımız da yokları oynuyor. Karamürsel İdman Yurdu yeni yükseldiği ligde varlık gösteremiyor ve son sıraya indi. Ligde pandemili sezondan sonra ikinci sezonunu yaşayan Gebze Gençlik Hizmetleri ise sondan ikinci sırada yer alıyor. İki Kocaeli takımının son sıralarda olması, spor camiasını üzüyor. Karamürsel İnegöl, Gebze Karacabey deplasmanlarından set alamadan döndü. Pazar günü 14.00’te başlayacak maçlarda Dilovası’nda Gebze Tofaş ile, Karamürsel’de Karamürsel ise Karacabey ile karşılaşacak.