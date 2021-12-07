2.Voleybolda erkeklerde yokuz

2.Lig Voleybol’da iki erkek takımımız da yokları oynuyor. Karamürsel İdman Yurdu yeni yükseldiği ligde varlık gösteremiyor ve son sıraya indi. Ligde pandemili sezondan sonra ikinci sezonunu yaşayan Gebze Gençlik Hizmetleri ise sondan ikinci sırada yer alıyor. İki Kocaeli takımının son sıralarda olması, spor camiasını üzüyor. Karamürsel İnegöl, Gebze Karacabey deplasmanlarından set alamadan döndü. Pazar günü 14.00’te başlayacak maçlarda Dilovası’nda Gebze Tofaş ile, Karamürsel’de Karamürsel ise Karacabey ile karşılaşacak.
# Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.