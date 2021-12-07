Kocaeli’de 30 öğretmen ve 12 öğrenci pozitif, 9 sınıf karantinada!

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül’de başlatılan yüz yüze eğitim, dokuz günlük bir ara tatile girdi. 22 Kasım itibariyle ara tatilin bitmesinin ardından okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı. Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre 29 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında Gölcük’te bulunan İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Faruk Karakoç, yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken 1 okul müdürü, 30 öğretmen, 12 öğrenci ve 1 çalışan Koronavirüs’e yakalandı.

30 ÖĞRETMEN, 12 ÖĞRENCİ COVİD-19

Başiskele Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu 4 öğretmen pozitif, İzmit 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 4 öğrenci 1 öğretmen pozitif, Darıca 100. Yıl Atatürk 1 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk MTAL 2 öğretmen pozitif, Atatürk Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Hereke Sümer İlkokulu’nda 1 öğretmen pozitif, Hereke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü, 2 öğretmen ve 1 çalışan pozitif, Yavuz Selim İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Kartepe MTAL 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen 4 öğrenci pozitif, İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 2 öğretmen pozitif, Kartepe MTAL 1 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk Ortaokulu 1 öğretmen 4 öğrenci pozitif, Başiskele Şehit Emrah Sapa Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Derince Nenehatun Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Derince Çenesuyu İlkokulu 2 öğretmen pozitif, Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 öğretmen pozitif, Mehmet Sinan Dereli 2 öğretmen pozitif, İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda 4 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 4 öğrenci pozitif,

9 SINIF KARANTİNADA

Darıca 100. Yıl AtatürkOrtaokulu 1 sınıf

TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde1 sınıf

Melikşah Anadolu Lisesi 2 sınıf

Mehmet Sinan Dereli 1 sınıf

24 Kasım Anadolu Lisesi 1 sınıf

Cahit ElginkanAnadolu Lisesi 1 sınıf

İzmit Atatürk MTAL 1 sınıf

29 Ekim Ortaokulu 1 sınıf karantinada