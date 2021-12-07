Kocaeli’de 30 öğretmen ve 12 öğrenci pozitif, 9 sınıf karantinada!

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül’de başlatılan yüz yüze eğitim, dokuz günlük bir ara tatile girdi. 22 Kasım itibariyle ara tatilin bitmesinin ardından okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı. Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre 29 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında Gölcük’te bulunan İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Faruk Karakoç, yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken 1 okul müdürü, 30 öğretmen, 12 öğrenci ve 1 çalışan Koronavirüs’e yakalandı.
30 ÖĞRETMEN, 12 ÖĞRENCİ COVİD-19
Başiskele Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu 4 öğretmen pozitif, İzmit 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 4 öğrenci 1 öğretmen pozitif, Darıca 100. Yıl Atatürk 1 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk MTAL 2 öğretmen pozitif, Atatürk Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Hereke Sümer İlkokulu’nda 1 öğretmen pozitif, Hereke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü, 2 öğretmen ve 1 çalışan pozitif, Yavuz Selim İlkokulu 1 öğretmen pozitif, Kartepe MTAL 1 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1 öğretmen 4 öğrenci pozitif, İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 2 öğretmen pozitif, Kartepe MTAL 1 öğretmen pozitif, İzmit Atatürk Ortaokulu 1 öğretmen 4 öğrenci pozitif, Başiskele Şehit Emrah Sapa Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Derince Nenehatun Ortaokulu 1 öğretmen pozitif, Derince Çenesuyu İlkokulu 2 öğretmen pozitif, Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 öğretmen pozitif, Mehmet Sinan Dereli 2 öğretmen pozitif, İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda 4 öğretmen pozitif, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 4 öğrenci pozitif,
9 SINIF KARANTİNADA
Darıca 100. Yıl AtatürkOrtaokulu 1 sınıf
TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde1 sınıf
Melikşah Anadolu Lisesi 2 sınıf
Mehmet Sinan Dereli 1 sınıf
24 Kasım Anadolu Lisesi 1 sınıf
Cahit ElginkanAnadolu Lisesi 1 sınıf
İzmit Atatürk MTAL 1 sınıf
29 Ekim Ortaokulu 1 sınıf karantinada
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.