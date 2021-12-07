Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 29Kasım – 5Aralıktarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 38ayrı operasyonda395 gram esrar, 141 gram sentetik uyuşturucu, 398 gram metamfetamin, 27 kilo 118 gram eroin, 2 gram skunk, 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 129 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 66 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden11’itutuklandı. Şüphelilerden 4 kişi adli kontrolle, diğer 49 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.2 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 operasyonda 845, 29 gram esrar, 2gram metamfetamin ve 1030gram Afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1’i tutuklandı. 3 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.
07 Ara 2021 - 14:15- Asayiş Güncelleme: 07 Ara 2021 - 14:17
Haftalık uyuşturucu raporu: 43 operasyonda 12 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 43 ayrı operasyonda 70 kişiye işlem yapılırken 12 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.