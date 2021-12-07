Haftalık uyuşturucu raporu: 43 operasyonda 12 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 29Kasım – 5Aralıktarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 38ayrı operasyonda395 gram esrar, 141 gram sentetik uyuşturucu, 398 gram metamfetamin, 27 kilo 118 gram eroin, 2 gram skunk, 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 129 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 66 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden11’itutuklandı. Şüphelilerden 4 kişi adli kontrolle, diğer 49 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.2 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 operasyonda 845, 29 gram esrar, 2gram metamfetamin ve 1030gram Afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüphelilerden 1’i tutuklandı. 3 şahıs hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.