SEDAŞ’tan yetkili elektrikçilere seminer

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) bünyesine kayıtlı yetkili elektrikçiler ve bağlı bulundukları meslek odaları için seminer düzenledi. Seminer, SEDAŞ’ın Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Digital olarak yapılan seminerde Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Teknisyenleri Odasına kayıtlı yetkili elektrikçilere, abonelik işlemleri ve süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Müşteri İlişkileri Koordinasyon Uzmanları moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli elektrik mühendisleri odası ve elektrik meslek odalarından 105 yetkili elektrikçi katıldı.

Seminerde; abonelik süreçlerine ilişkin EPDK mevzuat ve yönetmelikleri, enerji müsaade başvuru süreçleri, proje onay süreçleri, alçak gerilim hattı-yüksek gerilim hattı abone dosya içerikleri ve web portal başvuru işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Karşılıklı soru cevap etkinliği ile tamamlanan programın sonunda elektrik meslek odaları yöneticileri başta olmak üzere tüm katılımcılar seminerle ilgili memnuniyetlerini dile getirerek SEDAŞ’a teşekkürlerini ilettiler.

SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü, iş paydaşları yetkili elektrikçilerin bilgilendirilmesine yönelik seminerlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.