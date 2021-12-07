Motorine büyük zam! Çift hane görüldü

Dolar kurundaki ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında zam yağmuruna neden olmaya devam ediyor. EPGİS’in duyurusuna göre, motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren 66 kuruş zamlanacak. Böylece motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,39 TL’den 10,05 TL’ye, İstanbul’da 9,33 TL’den 9,99 TL’ye, İzmir’de 9,41 TL’den 10,07 TL’ye yükselecek. Son olarak motorin litre fiyatına 1 Aralık’ta 44 kuruş indirim gelmişti. 7 Ekim-7 Aralık döneminde motorinin litre fiyatı yaklaşık 2,70 TL arttı. Oransal artış yüzde 37 oldu.
İLK KEZ ÇİFT HANEYE ÇIKACAK
Böylece akaryakıt fiyatlarında, TL’den altı sıfır atılması uygulaması sonrasında ilk kez çift hane görülmüş olacak. Daha önce akaryakıtta çift hane getirecek zam, enerji yetkililerinin engeliyle karşılaşmıştı. Birçok akaryakıt bayisinin halen çift haneli fiyat için gerekli tabela ve altyapıya sahip olmaması nedeniyle sorunların yaşanabileceği belirtiliyor.
BENZİNE 3 ARALIK’TA ZAM GELMİŞTİ
Son olarak 3 Aralık’ta benzinin litre fiyatı 44 kuruş zamlanmıştı. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 9,60 TL, İstanbul’da 9,55 TL, İzmir’de 9,62 TL’den satılıyor. Fiyatlar, il, ilçe ve bayilere göre değişebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eski Ak Partili - Makam arabaları ve hizmet arabaları azaltilsin
Kafkas Kartalı - Allah belanızı,hoca da selanızı versin inşallah.Bu nasıl hükümet hiç mi müdahale edilmez artık rüyanızda oy görürsünüz.Eyyy enerji bakanı.....
Kimo - Allah belanızı versin inşallah artık
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.