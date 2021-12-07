İzmit Meclisinde üslup tartışması! “Derlenip toplarlanalım arkadaşlar”

Yılın son belediye meclis toplantısı bugün Belsa Plaza 9. Katta bulunan Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplam 23 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya CHP Grup Başkan Vekili Necat Çakır Başkanlık yaptı. Son 3 belediye meclis toplantısına katılmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Aralık ayı meclis toplantısına da katılmadı.

YÜRÜYÜŞ YOL TALEBİ

Önergelerin meclis divanına sunulması ile başlayan toplantıda MHP ve AKP grupları soru önergelerinde bulundu. MHP’li meclis üyeleri Engin Duymaz ve İlker Kazan meclise sunduğu önergelerin birinde Kuruçeşme’de Ebe Kaya diye bilinen yerin temizlenip bakımı yapılarak yürüyüş yoluna çevrilmesini istendi.

BELEDİYE PERSONELİNE SAHTE KIYAFET Mİ ALINDI?

Fethiye Caddesindeki çalışmalar hakkında soru önergesi veren meclis üyeleri Fethiye Caddesi Hamamı önünde bulunan üç boyacı için öneride bulundular. Öneride üç boyacı için boya yeri yapılması istendi. Görevli zabıta memurlarına alınan kıyafetler hakkında önerge verildi. Önergede şu sorular soruldu; Sahte ürünleri toplamakla görevli zabıta müdürlerine sahte Columbia marka kıyafet alındı mı? Alındı ise nereden alındı ve kim aldı? Sahte ürün kullanmanın suç olduğunu bilmiyor musunuz? Sahte ürün kullanan zabıta memuru sahte ürün denetimine nasıl çıkacak?” diye sordu.

KOODİNATÖRLERİN MAAŞI NE KADAR?

AKP’liler tarafından sunulan önergede ise Yeni Mahalle Erdi sokakta bulunan çocuk parkının yıkılma nedeni soruldu. MHP’lilerin sorduğu sahte ürün sorusunu AKP’liler de tekrarladı. Bir diğer önergede ise İzmit Belediyesindeki koordinatörlerin sayısı ve maaşları soruldu. AKP’lilerin son soru önergesinde ise Karadenizliler mahallesinde bulunan Atık ayrıştırma alanındaki atıkların üzerinin toprak ile kapatıldığı iddiası soruldu. Önergeler yazılı olarak cevaplanacak.

BELEDİYE İŞLEM YAPACAK MI?

AKP’li Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu önerge kısmında söz alarak sözlü olarak bir soru sordu. Hocaoğlu sorusunu, “Denetim komisyonuna seçilmiştik. Belediye Meclisi çalışma yönetmeliği suç teşkil edilen konular ile ilgili meclis başkanlığı suç duyurusunda bulunur deniyor. Biz denetim raporunda suç teşkil eden konular bulduk. Bunu meclis gündemine sunduk ve belediye başkanlığının nasıl bir işlem yaptığını sorduk. Belediye bir işlem yapmayı düşünüyor mu?” şeklinde yöneltti.

“EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLECEK”

Hocaoğlu’nun sorusuna cevap veren Necat Çakır, “Bugün 9 tane önerge var. Arkadaşlarımdan rica ediyorum bu önergelere en kısa sürede cevap verelim. Hali hazırda cevap verilmemiş önergeler varsa onların da en kısa sürede cevap verelim. Sayın Hocaoğlu cevap verilmeyen önergeniz en kısa sürede cevaplandıracaktır. 120 önergenin sadece 3 tanesine cevap verilmemiş. O 3 önerge de en kısa sürede cevaplanacaktır” ifadelerini kullandı.

“KARAR VERİLMEDEN TABELA YAPILDI”

Meclis toplantısında söz alan AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce İsimlendirme komisyonunda karar verilmeden alana tabela yapılmasına tepki gösterdi. İnce konuşmasında, “Bürokrat arkadaşlarımız bizim ne kadar hassas çalıştığımızı bilirler. Bu son çalışmamızda alana gittiğimizde biz çalışmamıza başlarken tabelanın konulduğunu gördük. Komisyon kararından önce ismin ve tabelanın konuşmasını meclise ve komisyona saygısızlık olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Şener İnce’ye cevap veren CHP’li Süleyman Şen, “Şener Bey önemli bir konuya değindi. O isim önerisi muhtar tarafından önemli edildi. Muhtarın beyanının da önemi var” dedi. Necat Çakır ise, “Doğrusu meclis kararı verdikten sonra ismin asılması” dedi.

“HOCAOĞLU’NA HAKARET HATIRLATMASI”

Geçtiğimiz haftalarda AKP’li Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bel altı paylaşım yapması ile ilgili kürsüye çıkan CHP’li Çetin Sarıca, “CHP Meclis üyesi Çetin Sarıca; Burada zikredemediğim kelimeleri sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımı kınıyoruz. Şiddetle kınadığımızı bir kez daha dile getiriyorum. Konuyla ilgili düzgün bir şekilde özür dilenmedi de. Seçilmiş meclis üyesinin yakışmadığını ve bu cümlelerin izahati olmadığını tekrar buradan hatırlatmak istedim” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN EL HAREKETİ

AKP Grup Başkan vekili Muharrem Tutuş, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı el hareketini hatırlatarak, “Genel başkan deyince dün genel başkanlarının yaptığı hareket için özür dileceğini sandım. Ben muhalefet genel başkanı adanı çoluk çocuk, Türk milleti önünde yapıldı. Özür dileneceği düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİNİ TOPARLANMA ÇAĞRISI

Daha sonrasında söz alan Meclis Başkanı Necat Çakır, “İçinde bulunduğumuz mekan İzmit belediye meclisinin çalışmalarını yürütüldüğü bir mekan. Bu kararı veren arkadaşlarımızın hepsi belediye meclis üyesisiniz. Her biriniz 10 bin oy alarak geldiğiniz. Seçkin kişilersiniz. Hal ve hareketleriniz ile örnek insanlarsınız. Söylenenlerin ulu orta söylenmesi İzmit Belediye Meclisini rencide eder. Söylediklerimizin nereye gideceğini düşünmeliyiz. Bir şeyler söyleniyor. Meclis üyelerinin söyleyeceği şeyler değil. Derlenelim, toparlanalım” dedi.

YİNE ÖZÜR DİLEMEDİ

Yaptığı paylaşım ile ilgili söz alan Fikret Hocaoğlu yine özür dilemedi. Hocacoğlu konuşmasında, “Beni gayrimilli olmakla suçlayan genel başkanınız için kullandım. Genel başkanınızın danışmanı aradı. Paylaşımdan rahatsız olduğunu ve rencide olduğunu ifade etti. Bir kişinin rencide olduğunu duydum Genel Başkan Yardımcını aradı beni ben de sildim” ifadelerini kullandı.

OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

İzmit’in sahilinin en güzel yerlerinden biri olan Fedaral Mogul fabrikasının arka kısmında yer alan sahil şeridi İstanbul Boğaz Komutanlığı tarafından özel güvenlik bölgesi olarak talep edildi. Sahildeki yeşil alana dolgu yapılarak Sahil Güvenlik Komutanlığının bu bölge bölgeye gelmesi istendi. Alanın İzmit için kritik noktada olması nedeni ile talep büyükşehir belediyesi ve meclis üyeleri bu duruma karşı çıkmıştı. İzmit Belediye Meclisinde de gündeme gelen madde komisyonda oy birliği ile reddedildi.