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07 Ara 2021 - 16:48- Gündem G: 07 Ara 2021 - 16:49

Kübra Cemre milli takımda!
Kübra Cemre milli takımda! mask

U-17 Kız Milli Takımı'nın 9 ve 12 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kafilede Kocaeli Kadın Futbol Takımı’nın yıldız adaylarından kaleci Kübra Cemre Ustaoğlu da yer aldı. Türkiye, Rusya ile iki maç yapacak. İlk maç 9 Aralı Perşembe ikinci maç ise 12 Aralık Pazar günleri Manavgat’ta yer alan Ahmet Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanacak ve karşılaşmalar saat 12.00’de başlayacak.
# Kadın

07 Ara 2021 - 16:48 - Gündem

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