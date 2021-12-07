Eşini bıçaklayıp, vurduktan sonra intihar etti

Olay, öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Her ikisi de özel güvenlik görevlisi olan Muhlise ve Yusuf Demirel arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Yusuf Demirel eline geçirdiği bıçakla eşi Muhlise Demirel'e saldırdı. Yusuf Demirel 3-4 kez bıçakladığı eşini daha sonra tabanca ile ateş ederek vurdu. Muhlise Demirel, 'imdat' diye bağırarak komşularına sesini duyurmaya çalıştı. Bu sırada, Yusuf Demirel başına dayadığı tabancayı ateşledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaralanan Muhlise Demirel'i Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.
Komşuları, 22 yıldır evli çiftin 2 çocuklarının bulunduğunu, sesleri duyunca polise haber verdiklerini, çift arasında bir sorun olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.