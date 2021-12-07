Caddede karşılaşan husumetlilerin silahlı kavgası kamerada

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.S. ile oğlu O.S. cadde üzerinde bulunan marketin önünde, daha önce aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen şahıslarla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından baba Ş.S. ile oğlu O.S. silahla vuruldu. Şahısların arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan bir tanesi de park halindeki otomobile isabet etti. Olaya karışan şüpheliler ise otomobile binerek uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayaklarından vurulan baba ve oğul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kavga anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gruplar arasında sopalı kavganın çıktığı, ardından bir şüphelinin elindeki silahla baba ve oğlu yaraladığı görülüyor.