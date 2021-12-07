Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Özgül idaresindeki 34 CYU 906 plakalı Yamaha marka motosiklet, hemen önünde seyir halinde olan 34 AYH 3223 plakalı kamyona çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan Musa Özgül, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, ambulansta yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Video için play'e tıklayın
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, kocaeli haber, kocaeli son dakika, kocaeli gazete haber, Kocaeli haberleri, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, Kartepe, İzmit, kocaeli flas haber, son dakika haberleri, kocaeli gündem, Başiskele, Gölcük, Gebze, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset-haber, Darıca, Dilovası, Körfez, Çayırova, , sağlık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.