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07 Ara 2021 - 18:07- Asayiş G: 07 Ara 2021 - 19:11

Belada Plaza’da intihar girişimi!

Belsa Plaza’nın çatısına çıkan H.Y. intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda bekleyen kişi polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Belada Plaza’da intihar girişimi! mask

Alınan bilgiye göre Belsa Plaza’nın çatısına çıkan Başiskele Belediyesi’nden emekli H.Y.‘nin intihar girişiminde bulunduğu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise şahsın bulunduğu yerin altına şişme minder açtı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda bekleyen kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Şahsın 16 bin TL borcunun olduğu ve 4 aydır Kocaeli Devlet Hastanesi’nde kaldığı öğrenildi.  Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, İzmit belediyesi, Başiskele

07 Ara 2021 - 18:07 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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