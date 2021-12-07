Alınan bilgiye göre Belsa Plaza’nın çatısına çıkan Başiskele Belediyesi’nden emekli H.Y.‘nin intihar girişiminde bulunduğu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise şahsın bulunduğu yerin altına şişme minder açtı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda bekleyen kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Şahsın 16 bin TL borcunun olduğu ve 4 aydır Kocaeli Devlet Hastanesi’nde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
07 Ara 2021 - 18:07- Asayiş Güncelleme: 07 Ara 2021 - 19:11
Belada Plaza’da intihar girişimi!
Belsa Plaza’nın çatısına çıkan H.Y. intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda bekleyen kişi polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.