Belada Plaza’da intihar girişimi!

Alınan bilgiye göre Belsa Plaza’nın çatısına çıkan Başiskele Belediyesi’nden emekli H.Y.‘nin intihar girişiminde bulunduğu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise şahsın bulunduğu yerin altına şişme minder açtı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda bekleyen kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Şahsın 16 bin TL borcunun olduğu ve 4 aydır Kocaeli Devlet Hastanesi’nde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.